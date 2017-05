Hoffnungs(t)raum – Phantastisch! Eine Reise durch die phantastische Kunst

04.05.2017, 13:22 Uhr

Die Kunsthalle Leoben präsentiert von 5. Mai bis 17. September 2017 „phantastische“ Kunstwerke aus nationalen und internationalen Museen und Sammlungen, die in dieser Fülle und Komplexität noch nie zu sehen waren.



Wiener Schule des Phantastischen Realismus



Künstler der Gegenwart

LEOBEN. In enger Zusammenarbeit mit dem Phantastenmuseum Wien zeigt die Kunsthalle Leoben mit der Ausstellung "Hoffnungs(t)raum – Phantastisch!" neue und differenziertere Zugänge zu diesem Thema. Anhand zahlreicher Beispiele der internationalen sowie der heimischen Kunstszene der Gegenwart und Vergangenheit wird ein Bogen gespannt, der die Kunst des Phantastischen eindrucksvoll darstellt, weiter führt und spannende Erklärungsversuche anbietet.Die Leiterin der Kunsthalle Leoben Susanne Leitner-Böchzelt zu den Exponaten: „Vorrangig verbindet man wohl jene Künstlerpioniere, die als Vertreter der so genannten „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“ Weltgeltung erlangten, mit dem Begriff „phantastisch“. Es sind dies Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter, Arik Brauer, Rudolf Hausner, Anton Lehmden, aber auch Helmut Leherb und Friedensreich Hundertwasser, die mit einzelnen Hauptwerken in der Ausstellung vertreten sind. Dem Kurator Professor Gotthard Fellerer war es ein Anliegen, diesen Begriff des „Phantastischen“ wesentlich weiter zu fassen.Und so sind neben zahlreichen erklärenden Einblicken in die künstlerischen und wissenschaftlichen Strömungen und Entwicklungen der Vergangenheit auch Arbeiten anderer wichtiger Vertreter der lebendigen Kunstszene, die schlichtweg im weitesten Sinne als „phantastisch“ bezeichnet werden können, in der Ausstellung zu sehen. Es sind dies Elisabeth von Samsonow, Gunter Damisch, Günter Brus, Anna Stangl, Wander Bertoni, u.a.“

Spannende Spurensuche



Zeitreise durch die Kunst

Daten und Fakten

Für Bürgermeister Kurt Wallner wird mit der diesjährigen Ausstellung ein neuer Weg beschritten: „Fast 1,5 Mio. Besucher haben unsere kulturhistorischen Ausstellungen seit 1998 besucht. Darauf können wir stolz sein! Mit der Phantastenausstellung begeben wir uns auf eine spannende Spurensuche in einem ganz anderen Bereich: Welche Ideenfelder bewegten diese Künstler, welche Einflüsse aus früheren Jahrhunderten beeinflussten sie und wie interpretieren sie den Hoffnungs(t)raum „Phantastisch“? Damit möchten wir zusätzlich zu den zahlreichen Stammkunden der Kunsthalle eine neue Zielgruppe ansprechen. Und dass diese Ausstellungen inzwischen ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor für die Stadt und die Region geworden sind, steht längst außer Zweifel. Zu danken gilt es neben dem Gesamtgestalter der Ausstellung, Herrn Professor Gotthard Fellerer, dem Phantastenmuseum Wien und den zahlreichen Leihgebern vor allem den Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung ein Projekt wie dieses in der heutigen Zeit nicht mehr realisierbar wäre, sowie den für die Umsetzung der Ausstellung Verantwortlichen vor Ort.“„Die Ausstellung schlägt einen Bogen, ausgehend von uralten Menschheitsmythen bis hin zu Werken der Gegenwartskunst, die sich an das bekannt „Phantastische“ ankoppeln. Diese »Zeitreise« wird anhand hochkarätiger Kunstwerke und historischer Knotenpunkte erlebbar gemacht, sie ist konzeptionell als virtueller Spaziergang angelegt, der alle Sinne anspricht“, spricht KulturreferentJohannes Gsaxner einen wesentlichen Aspekt von »Hoffnungs(t)raum – Phantastisch« an.5. Mai – 17. September 2017Di – So 10.00 – 17.00 UhrT: +43(0)3842/4062-408F:+43(0)3842/4062-410E: kunsthalle@leoben.at