Internationale Umfrage: Graz punktet bei den Jungen

Die Millennials haben entschieden – Graz liegt in einer Umfrage der beliebtesten Städte für die junge Generation auf Platz 24.

1.000 und eine Nacht

Vancouver, Manchester, Lissabon oder doch Graz? Die Murmetropole steht bei den Jungen hoch im Kurs und kann sich im internationalen Vergleich sehen lassen. In einer Umfrage von „nestpick“, in der 100 Städte weltweit nach Faktoren für Millennials (in den 80ern und 90ern Geborene) untersucht wurden, nimmt Graz Platz 24 bei den Städten unter einer Million Einwohner ein.Bei einem bestimmten Faktor überragt Graz gar seine Kontrahenten: Im Punkt Nachtleben liegt die Murcity an vordester Stelle bei den Städten unter einer Million Bewohner. Untersucht wurden in der Studie dabei besonders die Anzahl und Öffnungszeiten der Bars und Clubs. Auch im Bier-Ranking und bei der Festivalkultur schneidet die Landeshauptstadt gut ab (siehe Grafik).

Studenten geben den Ton an

Guter Standort

„Graz ist nun mal eine Studentenstadt. Bei den jungen Leuten können wir das größte Plus verzeichnen. Bei einer Bevölkerung von knapp 300.000 Einwohnern haben wir 60.000 Studierende“, erklärt Dieter Hardt-Stremayr, Geschäftsführer von Graz Tourismus. „Damit geht automatisch eine Dichte an Szene, Bars und einem Miteinander einher. Das Angebot entwickelt sich passend zur Bevölkerung mit.“ So sieht Hardt-Stremayr auch in den Bereichen Sport, Ausstellungen und Fahrradfreundlichkeit, dass der junge Einwohneranteil in der Murmetropole erkennbar sei.Im Jobmarktranking belegt Graz gar Platz acht von 50 Städten unter einer Million Einwohner im Vergleich. „Das kann vermutlich wiederum an die Studentenstadt geknüpft werden. Wer eine Technische Uni oder eine MedUni hat, kann mit spannenden Arbeitgebern rechnen. Magna schreibt ja derzeit ganz viele Stellen aus“, so Hardt-Stremayr.Nur in Sachen Gleichstellung hat Graz noch ein bisschen Arbeit vor sich, denn wenn es nach der Studie und den Millennials geht, liegt die Landeshauptstadt hier nur auf Platz 47. Alles in allem kann die Stadt jedoch hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, denn der nächsten Generation scheint sie zu gefallen.Nestpick ist eine Online-Wohnbörse. Das Statement der Firma lautet: „In dieser Rolle gewinnen wir Einblicke in typische Umzugsmuster der Generation Y bzw. der Millennials sowie die Eignung verschiedener Städte für diese Zielgruppe. Wir haben uns Tausende Städte angesehen, um einhundert Städte zu vergleichen, die wir für besonders geeignet halten.“• Job-Ranking: Berechnet auf Grundlage von Arbeitslosenquoten der OECD. Die niedrigste Arbeitslosenquote wurde als Maßstab für den höchsten Score genommen.• Startup-Ranking: Die Bevölkerungszahl wird durch die Anzahl von Startups geteilt. Dabei wurden Gewerbeanmeldungen der jeweiligen Stadt genutzt.• Tourismus-Ranking: Gereiht nach Anzahl der Übernachtungen bei Touristen von 18 bis 35 Jahren in den einzelnen Städten, basierend auf Daten der UNWTO.• Wohnmarkt-Ranking: Die monatlichen Mietpreise für 39 m² wurden aufgelistet und die Städte dann von preiswert nach teuer gerankt.• Nahverkehr: Berücksichtigt die Länge sowie die Anzahl von Haltestellen des gesamten Schienennetzes, inklusive Straßenbahnen sowie die Anzahl der Linien pro• Kopf. Außerdem wird die Verfügbarkeit von „Uber“ sowie das Vorhandensein von Bike-Sharing miteinbezogen.• Gesundheitsranking: Basiert auf dem “The World Health Report” der UN.• Food-Ranking: Dieses Ranking vergleicht die monatlichen Kosten für Lebensmittel (Daten von „Expastistan“).• High-Speed-Internet: Das Ranking basiert auf Daten, die die Internetanbieter jeder Stadt zur Verfügung gestellt haben.• Zugang zu Verhütungsmitteln-Ranking: Basiert auf „Estimates Projections of Family Planning Indicators 20016” von den UN.• Gleichstellungsranking: Das Gleichstellungsranking basiert auf dem Bericht „The Global Gender Gap Report 2016” des Weltwirtschaftsforums.• Toleranz gegenüber Zugezogenen: Basiert auf Daten des Social Progress Index von 2016, herausgegeben von der Organisation „The Social Progress Imperative“.• Freundlichkeit gegenüber der LGBT-Gemeinde: Das Ranking basiert auf den unabhängigen Daten des „ILGA Annual Rainbow Report”. Außerdem wurden• Gesetzgebung, gesellschaftliche Akzeptanz und Inklusion berücksichtigt.• Nachtleben-Ranking: Bezieht sich auf die Zahl der Clubs und die Öffnungszeiten.• Bier-Ranking: Zeigt, wie viel ein einheimisches Bier (0,5 l) durchschnittlich in einer Bar kostet. Verglichen wurde der Bierpreis in 20 verschiedenen Bars pro Stadt.• Festival-Ranking: Wird durch die Anzahl der Musikfestivals im Jahr in der jeweilig gerankten Stadt und dem Umland pro Kopf berechnet. Die Einwohnerzahlen der • Städte beziehen sich auf die urbanen Gebiete, suburbane Gebiete wurden nicht mitbetrachtet.