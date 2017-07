Jetzt Kroatien von seiner schönsten Seite entdecken

25.07.2017, 16:00 Uhr

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, die Adria mit dem Boot zu entdecken?

Dank des Küstenpatents für Kroatien, muss das kein Traum mehr bleiben.

Der Bootsführerschein für Kroatienberechtigt den Inhaber dazu, mit einer Segelyacht oder einem Motorboot die wunderschöne Inselwelt vor der Küste des Landes zu erforschen.Bei zahlreichen Vermietern in allen Teilen Kroatiens kann man sich dank dieses Scheins, schon für relativ wenig Geld ein Boot leihen, mit dem man dann für einige Tage oder Wochen die Ruhe auf See und das schöne Wetter genießen kann. Und alles, was man braucht, um Skipper zu werden, ist ein



Grenzenlose Freiheit genießen

Dieser Schein ermöglicht es Ihnen, die gesamte Küste des Landes zu entdecken; von den Metropolen Split und Dubrovnik bis zur Insel Krk oder der Halbinsel Istrien ganz im Norden, und natürlich auch die vielen kleinen Inseln und verträumten Buchten dazwischen.