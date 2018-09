Kein Theater um den Kasperl

12.09.2018, 05:00 Uhr

Der Kasperl bleibt: Seit 36 Jahren erfreut das Grazer Kasperltheater mit seinen Geschichten Jung und Alt.

26 Interessenten haben sich seit voriger Woche beim Wiener Urania-Puppentheater um die Nachfolge für Kasperl und Pezi beworben. Raoul Riegler, Gründer des Grazer Kasperltheaters , ist keiner davon: "Es gibt einen großen Markt an Puppenspielern in Wien. Ich nehme an, dass sich da jemand finden wird", ist er sich sicher. Die Zukunft unseres Kasperls ist somit dank dem Grazer Kasperltheater vorerst gesichert – "auch, wenn die Infrastruktur kostet".

Gegründet wurde das Grazer Kasperltheater 1982 an einem Faschingsdienstag. Das Team rund um Kasperl und Weißohr besteht in seiner jetzigen Form bereits seit 25 Jahren. Im Stand befinden sich, je nach Definition, zwischen 80 und 120 Puppen. "Es gibt Handpuppen, Klappmaulpuppen, Stabpuppen und Marionetten", erklärt Riegler.Gespielt werden rund 50 Aufführungen, wobei neue Geschichten immer im Team entstehen: "Eine Person bringt eine Idee ins Team, gemeinsam wird dann eine Geschichte entworfen. Die Aufführung ist dann relativ frei. Es gibt also ein Grundkonzept, aber keine ausformulierte Geschichte." Die Geschichten sind immer gewaltfrei und familienfreundlich. "Wir denken auch immer an die Eltern. Immerhin machen fünfzig Prozent des Publikums Erwachsene aus", so Riegler. Es gilt also auch, die "Verziehungsberechtigten" zu unterhalten – "Und das, ohne dabei das Hauptpublikum, die Kinder, zu überfordern."Ebenso in Eigenproduktion entstehen die Lieder des Grazer Kasperltheaters. "Christian Grenz liefert die Kompositionen. Eingesungen werden die Lieder im Tonstudio von Walter Raidl, unserem Licht- und Tontechniker", sagt Riegler.Noch ist das Grazer Kasperltheater in Sommerpause. "Der Kasperl bekommt von mir derzeit ein 'Face-Lifting'", erzählt Petra Medved, die eine wichtige Rolle im Requisitenbau spielt. Ab Oktober geht es dann mit den Vorführungen im Orpheum weiter: Am Dienstag, dem 16. Oktober, mit dem Stück "Kasperl und die Müllpolizei".