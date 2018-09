Lange Nacht der Sprachen am Wifi

22.09.2018, 09:00 Uhr

Eamonn Donnelly erzählt von seiner Reise bei der er auf die Krankheit Demenz aufmerksam gemacht hat.

Zum Tag der Sprachen am 26. September lädt das Wirtschaftsförderungsinstitut zur "Langen Nacht der Sprachen". Von 18 bis 20 Uhr erzählt Wifi-Englisch Trainer Eamonn Donnelly von seiner 2.450 Kilometer langen Reise. Der gebürtige Ire und sein Bandkollege Sepp Tieber gingen zu Fuß von Hitzendorf nach Irland, um auf die Krankheit Demenz aufmerksam zu machen. Darüber hinaus wird es einen Live-Auftritt seiner Band "Boxty", irische Köstlichkeiten und mehr geben. Kostenlose Teilnahme (Körblergasse 111-113), Anmeldung erforderlich per E-Mail an info@stmk.wifi.at oder telefonisch unter 0316/602-1234.