Lexikon des unnützen Wissens: Den 1. Mai feiert man auch auf Hawaii

30.04.2017, 07:00 Uhr

Auch in Finnland feiert man am 1. Mai - nicht so sehr den "Tag der Arbeit" (der ein offizieller Feiertag ist), sondern das Frühlingsfest "Vappu", bei dem das Met-ähnliche Getränk "Sima" und ein Fettgebäck mit dem schönen Namen "Tippaleipä", welches häufig in Kombination mit Krapfen, Würstchen und Kartoffelsalat serviert wird, konsumiert wird. Und weil die Finnen gerne feiern, beginnen sie damit schon am Abend des 30. April - das "Vorglühen" nennt sich "Vapunaatto".Wer weder den Frühling noch die Arbeit feiern will, der ist in den USA richtig. Der 1. Mai ist dort nämlich der "Batman-Day". Grund: Am 1. Mai 1939 erschien das erste Comicabenteuer mit dem Mann im Fledermauskostüm. Es hieß "Batman in The Case of the Chemical Syndicate".Ganz egal, was oder wen sie feiern: Ich wünsche ihnen dabei ganz viel Spaß!