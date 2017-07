Lexikon des unnützen Wissens: Der Todestag der Ente

27.07.2017, 06:00 Uhr

Kommen wir nun aber zur "Ente". Deren "Todestag" jährt sich nämlich heute zum 27. Mal. Der letzte "Citroen 2CV", so die offizielle Bezeichnung, verließ am 27. Juli 1990 das Fließband. Nicht etwa im Heimatland Frankreich, sondern im Citroen-Werk in der portugiesischen Stadt Mangualde.Wie das Kultauto, welches insgesamt 41 Jahre produziert wurde und von dem mehr als fünf Millionen Stück gebaut wurden, zu seinem Namen kam? Nun, der leitet sich von einem der berühmtesten Märchen von Hans-Christian Andersen ab, dem Märchen vom hässlichen Entlein. Als solches wurde das Auto nach seiner Präsentation im Oktober 1948 von einem niederländischen Journalisten bezeichnet ("de lelijke eend"). Auch in Großbritannien kannte man das Fahrzeug als "ugly duckling" bezeichnet. Im deutschen Sprachraum wurde daraus schlicht die "Ente".Übrigens: Die tierischen Enten, die unsere Flüsse und Seen bevölkern, sind meist Stockenten. Wissenschaftlich heißen die aber "platyrhynchos", was übersetzt "Breitschnabel" bedeutet. Jetzt wissen Sie das auch!