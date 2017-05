Lexikon des unnützen Wissens: Die Künstler, die - eigentlich - keiner kennt

04.05.2017, 06:00 Uhr

Fritz Muliar war also kein Künstlername - ein solcher war dafür Hans Moser, der eigentlich Johann Julier hieß. Und Tobias Moretti wurde ebenfalls unter anderem Namen geboren - nämlich unter dem Nachnamen seines Bruders Georg Bloéb. Moretti ist der Nachname der gemeinsamen Mutter.Aber nicht nur Schauspieler verstecken ihre Namen gern. Auch in der Schlagerbranche ist das gang und gäbe. Andrea Berg hieß bei der Geburt Andrea Zellen und nach ihrer Eheschließung Andrea Ferber. Helene Fischer kam in Russland als Jelena Petrowna Fischer zur Welt. Kein Künstlername ist dagegen Roberto Blanco. Der Altmeister der Schlagerbranche hieß schon immer so. Kaum zu glauben, aber wahr ...