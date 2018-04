Lexikon des unnützen Wissens: Eine kleine Bierkunde

22.04.2018, 09:02 Uhr

Das älteste überlieferte Bierbraurezept ist rund 5.000 Jahre alt und kommt - erraten! - aus China. Halt so wie z. B. die Pizza auch. Doch kehren wir zurück nach Deutschland. Dessen Biersorten sind ja auch hier wohlbekannt, allerdings nicht unbedingt jene, die in Deutschland am meisten getrunken werden. Denn den größten Ausstoß aller deutschen Brauereien hat "Krombacher", knapp gefolgt von "Oettinger". Krombach ist ein Stadtteil der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Kreuztal (31.000 Einwohner), "Oettinger" kommt aus Oettingen in Bayern, das gerade einmal 5.000 Einwohner hat.

Heutzutage muss man ja 16 Jahre alt sein, um Bier legal trinken zu dürfen. Im Mittelalter war das ein bisschen anders, da galt das - damals weniger Alkohol habende - Bier als ideales Getränk für Kinder. Der Grund: Durch das Kochen der Bierwürze war Bier meist keimfrei, das Trinkwasser war es damals aber meist nicht. Und dann war da noch der hohe Kaloriengehalt des Bieres, der es zu einem wichtigen, wenn auch flüssigen, Nahrungsmittel machte. So ändern sich die Zeiten ...