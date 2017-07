Lexikon des unnützen Wissens: Eine Reise quer durchs unnütze Wissen

16.07.2017, 05:00 Uhr

Wissen Sie was ein "Pangramm" ist? Das ist eines: "„Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den großen Sylter Deich“. In diesem Satz kommen alle Buchstaben des Alphabets vor - eben ein Pangramm.Anderes Thema: Eiweiß enthält weniger Eiweiß als das Eigelb. Klingt komisch, ist aber so. Auch komisch klingend aber wahr: Wenn man eine Scheibe Sellerie isst, verbraucht man mehr Kalorien, um diese zu verarbeiten, als man über den Sellerie an Kalorien aufnimmt.

In der kanadischen Provinz Quebec liegt der Manicouagan-See. In ihm liegt die René-Levasseur-Insel. Kurios: Die Insel ist flächenmäßig größer als der See, der sie umgibt ...Der Mensch verliert in seinem Leben im Durchschnitt ca. 20 kg Haut durch Haut-Schuppen. Und: Jeder zweite Elefant ist Linksrüssler, dagegen ist nur fast jeder zehnte Mensch Linkshänder.