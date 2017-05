Lexikon des unnützen Wissens: Muttertag in Paraguay und bei den Austern

14.05.2017, 06:30 Uhr

In Panama stehen die Mamas am 8. Dezember im Mittelpunkt, in Argentinien am 3. Sonntag im Oktober und in Norwegen am 2. Sonntag im Februar. Dazu gibt es noch dutzende andere Termine weltweit.

Gäbe es auch in der Natur Muttertage, dann könnte ihn die Auster nicht jedes Jahr feiern bzw. gefeiert werden. Austern ändern nämlich mehrmals in ihrem Leben ihr Geschlecht. Sie sind also einmal Mutter und einmal Vater von den kleinen Austern ...Weibliche Moskitos sind sicher nett zu ihren Kindern - nicht aber zu uns Menschen. Denn bei den Moskitos stechen nur die Weibchen. Und: Die britische Queen hat vier leibliche Kinder, ist aber quasi auch die Adoptivmutter aller britischen Schwäne. Denn ein sehr altes Gesetz schreibt vor, dass alle Schwäne im Vereinigten Königreich dem/der jeweiligen Monarchen/Monarchin gehören.