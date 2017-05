Lexikon des unnützen Wissens: Redewendungen auf der Spur

11.05.2017, 06:30 Uhr

Wenn sie jemand sind, der sich besonders gut auskennt oder etwas besonders gut kann, dann wissen sie, wo der Barthel den Most holt. Es soll in Leipzig mal einen Wirt namens Barthel gegeben haben, dem zur Messezeit der Most ausging. Er war damit nicht alleine, doch er wusste, wo er Most bekommen konnte - nämlich bei seinem Bruder in Meißen. Eine andere Erklärung: "Most" (wie auch "Moos") leitet sich vom hebräischen Wort "maoth" ("Münze") ab - und "Barthel" vom Gaunerwort "Barsel" ("Brecheisen").

Wer keine Lust auf Arbeit hat, macht blau. Diese Redewendung hat tatsächlich was mit "blau" im Sinne von betrunken zu tun. Wenn man früher Stoffe mit Indigo färben wollte, benötigte man dazu jede Menge menschliches Urin. Um die erforderlichen Mengen an Urin zu erhalten, tranken die Färber große Mengen Alkohol . danach war freilich nicht mehr an Arbeit zu denken. Und jetzt wissen sie auch, warum man blau ist, wenn man zuviel Alkohol intus hat. Prost!