Märchensommer Graz – Mit der WOCHE zu "Alice im Wunderland ... neu erträumt"

19.07.2017, 00:02 Uhr

Die WOCHE verlost zusammen mit dem "Märchensommer" 5x2 Karten für die Vorstellung am 27. Juli 2017!

Eintauchen in eine Welt der Märchen, Fantasien, Musik und Tanz – der Grazer Märchensommer ist mit der heurigen Produktion "Alice im Wunderland ... neu erträumt" bereits zum vierten Mal in Graz. Von 20. Juli bis 20. August können große und kleine Besucher in die Welt von Alice eintauchen und ein zauberhaftes Märchen erleben.#gewinnenDie WOCHE verlost gemeinsam mit dem "Märchensommer" jeweils 5x2 Tickets für die Vorstellung am 27. Juli.Einfach "Gefällt mir" klicken und mit etwas Glück gewinnen!Das Gewinnspiel endet am 24. Juli 2017!