MedienHAK setzt auf smarten Unterricht

14.09.2018, 17:30 Uhr

Nicht nur theoretische Prüfungen, sondern die praktische Umsetzung stellt eine Grundsäule der Schule dar. Dabei liegt der Fokus auch auf dem Einsatz neuester Technologie. Erste Erfahrungen sammeln die Schüler in den Juniorcompanies, wo sie selbst erzeugte Produkte und Handelswaren verkaufen. Infos werden via Clouds, Videokonferenzen und Webinaren ausgetauscht.In einem weiteren Schritt arbeiten und trainieren die Schüler ein ganzes Jahr in smarten Übungsfirmen, wo sie in Abteilungen (u. a. Einkauf, Marketing) die reale Berufswelt simulieren können. Die erworbenen Fähigkeiten können die Schüler dann auch in der Praxis bei Wirtschafts- und Medienunternehmen anwenden.