07.02.2018, 18:17 Uhr



Es kommt immer wieder vor, dass bei Nacht und Nebel an der Ecke Überfuhrgasse-Remygasse illegal Sperrmüll abgelagert wird.Ich möchte mich als Anrainer, der durch diese Müllablagerungen unmittelbar betroffen ist, an dieser Stelle einmal recht herzlich bei der Grazer Holding bedanken.Sie fahren täglich in aller Früh vorbei und der Müll wird mitgenommen, auch ohne Anruf oder Aufforderung!Danke der Holding für ein sauberes Graz !