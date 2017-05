Murbodner zur Sommerfrische auf dem Rosenkogel

07.05.2017, 10:07 Uhr

Graz : Fachschule |

150-Jahr-Jubiläum: Almauftrieb der Landwirtschaftsschule Alt-Grottenhof nach historischem Muster.

Noch vor dreißig, vierzig Jahren war es normal, dass die Rinder im Marsch auf die Sommerweide getrieben wurden. Heutzutage übernehmen Lastwagen den Transport der Tiere. Außer – so wie bei der Landwirtschaftsschule Alt-Grottenhof – man feiert ein Jubiläum. „Wir wollten an früher erinnern“, begründet Schulleiter Dipl.-Ing. Erich Kerngast den Schritt, die Tiere so wie in der guten alten Zeit auf die Alm zu treiben.Der Drei-Tages-Marsch begann für die 17 Tiere der Rasse Murbodner und die 24 Schüler/innen der 2. a-Klasse am vergangenen Mittwoch. 14 Kilometer über Mantscha und Attendorf waren bis zum Hof Gutmann im Etappenort Schadendorf zu bewältigen. Tag 2 führte über Ungerbach und St. Stefan nach Grünbaumgarten, wo auf der Wiese von Adam Kohlbacher die Nachtrast eingelegt wurde. Am dritten Tag schließlich ging es über Wald und Sierling hinauf zur Klugbauer Alm auf dem Rosenkogel. Und wo übernachteten die Treiber? So wie früher: in der Tenne oder im Wirtschaftsgebäude. „Immer in der Nähe der Tiere“, lautete die Vorgabe von Fachlehrer Dipl.-Ing. Matthias Pölzl.Die letzte Etappe auf den Rosenkogel („Das Tempo geben die Kühe vor.“) absolvierte der Tross in zusätzlicher Begleitung. Einige Einheimische nutzten den Auftrieb zu einer gemütlichen Wanderung. In Wald wurde der Trupp von der Freiwilligen Feuerwehr über die Kreuzung gelotst und jene Betreuer gesellten sich dazu, die auch während des Sommeraufenthalts ein Auge auf die Tieren haben: „Olm-Koarl“ Karl Jöbstl und Holtabua Franz Weber.