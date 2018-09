Neue Silvester-Show für Graz: So fulminant feiert Graz den Jahreswechsel

19.09.2018, 05:00 Uhr

Wasser, Licht, Feuer und Laser statt Feuerwerk: Mit dieser Show feiern die Grazer ins Jahr 2019.

Auch wenn es noch über drei Monate bis Silvester sind, laufen schon jetzt die Planungen für den Jahreswechsel. Heuer wird Graz mit einem besonderen Spektakel aufwarten. Eine spezielle Show wird den Hauptplatz beleben und soll – auch ganz ohne Feuerwerk – ein spezielles Silvester bescheren. Hinter der Organisation steht die Eventagentur "iVents", die auch für das "Aufsteirern", den "Ballo di Casanova" oder den Adventmarkt auf dem Schloßberg verantwortlich zeichnet. Geschäftsführer Markus Lientscher verrät für die WOCHE die ersten Pläne für die Silvester-Show.

Feinstaubfreies Spektakel

Spannende Highlights

"Es gab eine öffentliche Ausschreibung für ein Silvesterprogramm in Graz und wir freuen uns, dass unsere Idee bei den Touristikern den größten Anklang gefunden hat", erzählt Lientscher. Die Vorgabe lautete: Auch ohne traditionelles Feuerwerk etwas Schönes zu Silvester zaubern. Gesagt, getan. Der Zuschlag ging an "iVents" mit ihrem Vorschlag einer Show mit Wasser, Licht, Feuer und Laser.Was kann man sich genau darunter vorstellen? "Es wird eine richtig große Show, die für staunende Blicke sorgen wird", macht Lientscher auf die feinstaubfreie Inszenierung neugierig. "Jeder, der das Bellagio in Las Vegas kennt, weiß wovon ich rede."Genaue Details stehen noch nicht fest, man hat ja noch 103 Tage Zeit. Aber ein paar Punkte sind schon fix. "Natürlich ist Musik ein wichtiger Bestandteil. Zu Mitternacht wird es klassisch, aber auch Pop und Rock machen richtig tolle Stimmung", erzählt der Event-Profi. Und ein Jahresrückblick wird integriert werden. Für große Augen wird eine Fontäne sorgen: Sie wird bis zu 40 Meter in die Höhe gehen."Die erste wird definitiv zu einer Uhrzeit stattfinden, wo noch Familien mit Kindern kommen können, danach noch eine und der Höhepunkt ist natürlich die Mitternachtsshow", sagt Lientscher, dass es drei Aufführungen geben wird.Zusatzangebote wie etwa die Gastronomie sind noch offen. "Wir müssen noch abklären, was gewünscht ist. Wir wollen den Gastronomen natürlich kein Geschäft wegnehmen", erklärt der Organisator. Das Silvesterprogramm soll ein Highlight in Graz sein, das Grazer wie Touristen in die Innenstadt einlädt und fulminant in das Jahr 2019 feiern lässt.