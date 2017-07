Philip Streit zur Eltern-Kind-Beziehung: Alles eine Frage des Vertrauens

21.07.2017, 12:15 Uhr

Philip Streit gibt Tipps, wie Eltern Vertrauen zu ihren Kindern aufbauen.

Vertrauen basiert auf wechselseitiger Wertschätzung. Vor allem ist Vertrauen auch das Resultat harter Arbeit. Können Eltern ihren Kindern nicht vertrauen, geht dem meistens voraus, dass Kinder ihren Eltern nicht vertrauen können. Dies kann durch nicht gehaltene Versprechen oder Unklarheiten entstehen, die bei Kindern zu Unsicherheiten führen. Diese Situation kann für Eltern oft herausfordernd sein, bedeutet aber nicht, dass zerstörtes Vertrauen nicht wieder aufgebaut werden kann. Dazu braucht es ein Aufeinanderzugehen, positive Resonanz, einen klaren Rahmen, Präsenz, etwas Hartnäckigkeit und die Bereitschaft, auch die guten Seiten im Kind zu sehen.

Tipps vom Familienflüsterer

Der Experte Dr. Philip Streit

Philip Streit gibt Tipps, wie Sie Vertrauen zu Ihrem Kind aufbauen:sich und Ihrem Kind gegenüber achtsam.präsent. Kinder wünschen sich Eltern, die klar und eindeutig da sind.einen Rahmen und etablieren Sie klare Regeln. Dies gibt Orientierung und Sicherheit.Leidenschaften und Stärken Ihres Kindes. Fördern Sie diese. Ermöglichen Sie ihm, diese zu leben.selber verbindlich, wenn Sie etwas zusagen. Halten Sie Vereinbarungen unbedingt pünktlich ein. Erklären Sie es Ihrem Kind, wenn etwas einmal wirklich nicht geht.regelmäßige Treffen, gemeinsame Aktivitäten, bei denen Positives erlebt wird.auf jeden Fall eine positive Begegnung pro Tag. Fünf Minuten, wo Sie klar und deutlich signalisieren, wie unverwechselbar einzigartig Ihr Kind ist.sich nicht zu schade, sich zu entschuldigen, wenn Sie einen Fehler gemacht haben.die Gefühlswelt des Kindes, auch wenn es manchmal aggressiv ist.hinter dem Rücken des Kindes, sondern immer offen und transparent.ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut sowie Lebens- und Sozialberater. Seit 1994 leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie“ in Graz. Es ist das größte Familientherapiezentrum in der Steiermark.0316/77 43 44www.ikjf.athat er das „M42“, das neue Begegnungs- und Therapiezentrum des Institutes in der Moserhofgasse, eröffnet.und Fragen richten Sie bitte an redaktion.graz@woche.at oder per Post an „WOCHE Graz“, Gadollaplatz 1/6. Stock, 8010 Graz.