REWI-Praxistag: 1. Jus-Karrieremesse am RESOWI-Zentrum

Am 18. Oktober steht das RESOWI-Zentrum der Uni Graz ab 14 Uhr im Zeichen der ersten großen Jus-Karrieremesse der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Anwaltskanzleien, Unternehmen und Gerichte präsentieren sich an mehr als 20 Ständen. Dazu gibt ein Vortragsprogramm aus erster Hand Einblicke in Berufsfelder und verrät Tipps für Praktika und die Jobsuche.Zeit: 18. Oktober 2017, 14 bis 18 UhrOrt: RESOWI-Zentrum, Bauteil C, Erdgeschoß (Universitätsstraße 15, 8010 Graz)Alle Infos: http://rewi.uni-graz.at/rewipraxistag