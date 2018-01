Segways statt Pferden für Grazer Polizei

17.01.2018, 05:00 Uhr

In Wien wird über Pferde für die Polizei gegrübelt. In Graz könnte man sich auch Segways vorstellen.

Auf vier Hufen

Stallungen und Schulungen

Auf zwei Rädern

Polizei mangelt es an Personal

Der Innenminister lässt es in Wien gerade prüfen: Wie sinnvoll sind Pferde für die Polizei? Die WOCHE hat nachgefragt, wie es mit dieser Idee in Graz aussieht."Es ist eine Maßnahme, die man durchaus andenken kann, in anderen Städten ist es effektvoll. Ich kenne es etwa aus Amsterdam", sagt FPÖ-Bürgermeister-Stellvertreter Mario Eustacchio. "Man müsste die Polizei fragen, ob sie es in Graz als sinnvoll erachten würde."Aus Polizeikreisen heißt es: "Berittene Polizei macht Sinn im großen polizeilichen Ordnungsdienst, etwa bei Fußballspielen oder bei Demonstrationen, wenn von der Zahl ein sehr dichtes Gegenüber vorhanden ist." Neu wäre die Streife auf vier Hufen in der Landeshauptstadt jedenfalls nicht. In den 50er-Jahren waren Polizei-Pferde in der Karlauerstraße 114 untergebracht, das System wurde aber wieder eingestellt."In Wien wären Pferde ideal, da der Einsatzbereich gegeben ist. Mit Pferden kann man den Druck gut herausnehmen, der sich bei großen Menschenansammlungen aufbaut, wie bei Konzerten oder Demos. Dafür gibt es in der Bundeshauptstadt die ausreichende Anzahl an Veranstaltungen. In Graz würde sich die Anschaffung von Pferden schwer rechtfertigen lassen", so ein hoher Polizeifunktionär. "Man muss bedenken, dass man dafür fachkundiges Personal braucht, sowie Stallungen, spezielle Schulungsmaßnahmen und auch die richtigen Pferde."Da diese Maßnahmen teuer wären und ohnehin zuerst in Wien beschlossen werden müssten, denkt man bei der Grazer Polizei schon an andere, zukunftsfähigere Modelle: "Segways wären definitiv interessant. Man ist schneller am Einsatzort und schneller von den Segways wieder herunten. Das wäre ein adäquates Mittel, um für Ordnung in den Parks zu sorgen."Doch bevor an die Art der Fortbewegungsmittel bei der Polizei gedacht wird, stehen andere Sorgen im Vordergrund: "In Ballungsräumen wie Graz haben wir ein großes Problem: Uns mangelt es an Personal."