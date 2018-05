Spiel und Spaß am Hauptplatz

02.05.2018, 03:30 Uhr

Groß und Klein werden am 5. 5. zum Spielefest auf den Grazer Hauptplatz geladen.

Der Grazer Hauptplatz verwandelt sich am kommenden Samstag in einen riesigen Spielplatz, wenn das Amt für Jugend und Familie wieder zum großen Spielefest lädt. Ganz nach dem Motto "Spiel mit!", wartet hier auch heuer wieder ein kunterbuntes Kinderprogramm, das Groß und Klein einlädt, das Miteinander zu stärken und das Spielerische gemeinsam in den Mittelpunkt zu stellen.Denn gemeinsame Zeit ist für viele Familien im Alltag meist sehr knapp. Ziel des Festes ist es deshalb, Freizeit wertvoll zu gestalten, spielerisch das Gefüge Familie zu stärken und ganz ohne Zwang oder Leistungsdruck Raum für Emotionen und Beziehungsarbeit zu schaffen.

Für Spiel und Spaß sorgen ab 10 Uhr ein Astronautentrainer, Stelzengehen, Jonglieren, ein Feuerwehrauto, eine Hüpfburg, Micro Soccer, Segways, ein spannender Holzparcours, Kinderschminken, ein Drehorgelspieler, ein Märchenquiz, gemeinsames Basteln, ein Riesenwuzzler und Riesenbrettspiele. Abwechslung liefern zusätzlich ein Kasperltheater, Auto-Vorführungen der TU-Graz, eine Kindertanzgruppe, ein Bühnenprogramm mit Dr. Glück und etwas Gaukelei im Zirkuszelt. Bei Regenwetter wird das gesamte Programm in das Zirkuszelt verlegt.Die Stadt verlost im Rahmen des Familienfestes drei Familien-Saisonkarten für alle Grazer Bäder – eine Saisonkarte gilt für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder.Zeichne ein Bild von deiner liebsten Freizeit-Beschäftigung und schicke bis spätestens 11. Mai ein Foto deiner Zeichnung inklusive Namen, Telefonnummer und Adresse an. Du kannst die Zeichnung auch beim Spielefest am 5. Mai vor Ort abgeben. Das Gewinnspiel endet am 11. Mai.