Start für mobiles Hebammen- und Familienzentrum

12.05.2017, 09:00 Uhr

Mit einer großen Feier wurde das "Mobile Hebammen- und Familienzentrum" in Hitzendorf eröffnet.

Mit einer fulminanten Tanzshow von über 100 Kindern wurde am Freitag die Eröffnung des "Mobilen Hebammen- und Familienzentrums" in Hitzendorf gefeiert. Beatrice Covalec-Simbürger und Sandra Göttinger stellten 500 Gästen das Projekt vor, mit dem ein multidisziplinäres Team Schwangere, Paare, Frauen, Eltern und Familien in den Regionen des Liebochtals und im Südwesten von Graz unterstützt. An der Feier nahmen auch Nationalratsabgeordnete Elisabeth Grossmann und Landtagsabgeordneter Peter Tschernko in Vertretung des Landeshauptmanns und der Landesräte Lackner und Drexler teil.Mehr Informationen zum Zentrum und zum Programm gibt es hier