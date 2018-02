Timebite – An der TU lernt bald niemand mehr zu lange

16.02.2018, 06:30 Uhr

Die Plattform timebite erleichtert Studenten die Lernplanung. Im März startet man an der TU Graz durch.

Von Studenten für Studenten

Jeder Student kennt es: Eine Prüfung steht an und man überlegt, wann die Vorbereitung beginnen muss. Drei Studenten der TU Wien wollen dieses Problem mit der Plattform " timebite.at " jetzt auch an der TU Graz lösen.Christoph Sprenger, Adrian Sauerwein und Emir Selimovic wollen mit dem sozialen Netzwerk alle prüfungsrelevanten Informationen auf einen Blick (Screenshot online auf meinbezirk.at/graz) liefern, ohne dass Studenten endlos in Foren suchen müssen. "Von Lernaufwand und Lernunterlagen bis hin zu Relevanz der Anwesenheit und den Kosten wird einem alles präsentiert", erklärt Emir Selimovic. Der Mitgründer weiter: "All diese Daten stammen von Kommilitonen, die ihre Eindrücke und Leistungen mittels eines Fragenpools auf der Plattform festhalten. So schaffen sie für sich eine Leistungsdokumentation und generieren gleichzeitig Anhaltspunkte für Mitstudierende."

TU ist kritisch

Mit dem Beginn des Frühjahrsemesters startet die Plattform an der TU Graz, ab Sommer soll die KFU folgen. Martin Ebner, Leiter der Einheit Lehr- und Lerntechnologien an der TU, warnt vor rechtlichen Bestimmungen: "Soziale Netzwerke tragen eine große Verantwortung im Sinne des Datenschutzes, das gilt auch für die persönlichen Erfahrungen von Studierenden mit Lehrveranstaltungen. Ähnliches gilt, wenn Rückmeldungen zu Lehrenden veröffentlicht werden. Wenn auch Lernunterlagen gesammelt werden, müssen die Bestimmungen des Urheberrechtes beachtet werden." ^Stefan Haller