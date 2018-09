Tipps von Köchin, Designerin und Co.

25.09.2018, 06:00 Uhr

Lena Hoschek gibt beim "Wissensdurst" in Graz kostenlose Ratschläge.

Unter dem Titel "Wissensdurst" findet am 7. Oktober auf dem Areal von WIFI, WKO, Campus 02 und Talentcenter ein "Fest für Bildung und Talente" statt. Bei kostenlosem Eintritt geben Fernsehköchin Eveline Wild, Designerin Lena Hoschek und Profi-Slackliner Michael Kemeter Einblicke in ihr Können. Ebenso spannende Vorträge halten der Neurologe Bernd Hufnagl und der renommierte Hirnforscher Manfred Spitzer: Diese beschäftigen sich mit "hirngerechtem" Arbeiten in der Welt des Multitasking und dem Zusammenhang zwischen Bildung und Sport.Wissensdurst – Ein Fest für Bildung und TalenteSonntag, 7. Oktober, 10–16 UhrKörblergasse 111–113, Graz