Trautes Heim, Glück allein – wann soll man als Paar zusammenziehen?

Experte Philip Streit erklärt, ab wann es ratsam ist, sich als Paar eine Wohnung zu teilen.

Frisch verliebt, Schmetterlinge im Bauch – in der anfänglichen Verliebtheitsphase möchte man den Partner ständig sehen und kann sich vorstellen, mit ihm zusammenzuziehen. Doch diesen Schritt sollte man sich gut überlegen. Denn jeder hat andere Angewohnheiten und Vorstellungen. Wichtig ist, dass eine gemeinsame Wohnung für beide Rückzugsmöglichkeiten bietet. Und es braucht eine Phase des Ausprobierens, der Offenheit gegenüber sich selbst und der Fähigkeit, sich etwas zurückzunehmen. Dies gelingt leichter, wenn man nett zu sich selbst ist, dann kann man auch nett zum Partner sein. Viele Paare wohnen glücklich getrennt und nicht umsonst rät man Paaren, die sich trennen wollen, zunächst getrennt zu wohnen.

Wann passt’s?

1. Lassen Sie sich Zeit

2. Probieren Sie es aus.

3. Seien Sie klar

4. Praktizieren Sie

5. Statt am anderen

6. Erhalten Sie Ihr Netzwerk

Haben Sie eine Frage?

Familienflüsterer

Dr. Philip Streit

Einen fixen Zeitpunkt gibt es nicht, oft wagen es Paare nach ein bis zwei Jahren. Diese Tipps können dabei helfen:mit dem Zusammenziehen. Erproben Sie stattdessen immer wieder Momente positiver Resonanz.Mieten Sie sich ein Ferienhaus für 14 Tage, einen Monat. Besuchen Sie sich gegenseitig in Ihren Wohnungen, um einen Einblick in die Vorlieben und Macken des anderen zu bekommen. Wenn Sie den Schritt wagen, achten Sie darauf, dass jeder sein eigenes Territorium, ein eigenes Zimmer hat., wenn Ihnen etwas nicht passt. Nehmen Sie sich Zeit, um über Vorlieben zu reden. Hüten Sie sich vor „Ich ziehe mit dir zusammen, wenn du …“.die Regel, zumindest ein Mal pro Woche etwas zu tun, was der andere sehr gern mag, obwohl Sie es nicht so gern mögen.herumzumeckern, basteln Sie an gemeinsamen Träumen.nach außen. So kommt mit der gemeinsamen Wohnung ein neuer Stil in Ihr Leben und eine gelingende gemeinsame Partnerschaft.Haben auch Sie eine Frage an Dr. Streit, dann schreiben Sie an: "WOCHE Graz", Gadollaplatz 1, 8010 Graz, kommentieren Sie auf Facebook, oder schicken Sie ein Mail an redaktion@woche.at (Stichwort: Familienflüsterer).ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut sowie Lebens- und Sozialberater und beantwortet in der WOCHE Fragen aus dem Themenfeld Erziehung, Familie und Beziehung.leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie“ in Graz. Es ist das größte Familientherapiezentrum in der Steiermark.Telefon: 0316/77 43 44