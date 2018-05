Und wieder leuchten die gelben Bankerln in Graz...

05.05.2018, 22:44 Uhr

Beim Bankerl-Fest am 5. Mai 2018 werden in Graz wieder die gelben Stadtmöbel verschenkt und ab sofort gibt esmehr.Der Wunsch auf die knallgelben Bankerln ist sehr groß, dafür wird sogar eine längere Wartezeit in Kauf genommen und gerne auf die Shopping-Tour am Samstag Nachmittag verzichtet.2017 startete die Initiative, die nebenvom, von, demund dergetragen wird, mit den ersten 100 von insgesamtDer Run auf die knallgelben Bankerln, die bei einem Fest in derverschenkt wurden, war schon im letzten Jahr enorm groß.

Für daswurdenfertig gestellt und jede dieser gelben Bänke hat nun einen neuen Besitzer und wartet darauf, dass jemand auf ihr Platz nimmt.Auf dem Möbel ist Platz für zwei. Aus knallgelben Doka-Platten hergestellt, ist die Bank ziemlich robust und ein echter Blickfang. Sie ist leicht zu transportieren, angenehm zum Sitzen und flexibel um sie an Hauswände zu lehnen oder am Mauerwerk zu fixieren.Bei jährlichen Veranstaltungen imwerden diean Interessierte vergeben und so soll es immer mehrin Graz geben.Ich DANKE derfür diese tolle Idee,in derzu schaffen.Meinwird, sobald es Diebstahlsicher gemacht ist, für jedem-der vorbei kommt, Platz geben.Mehr Informationen über Brauchst gibt es hier:Die GESTALTUNGSWERKSTATT "Brauchst" gestaltet und baut reale wie virtuelle Räume, Prototypen, Möbel, Drucksorten und Homepages.