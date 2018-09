Verliebt, verlobt ... Grazer Hochzeitstage stehen vor der Tür

23.09.2018, 09:00 Uhr

Ein Wochenende voller Inspiration und Tipps wartet auf Verlobte und jene, die es noch werden wollen.

Unter dem Motto "Liebe geht durch die Messe" laden die Grazer Hochzeitstage am 29. September von 14 bis 18 Uhr und 30. September von 10 bis 17 Uhr in die Alte Universität am Freiheitsplatz. Eine Welt voller Inspirationen und verschiedene Dienstleister warten auf Verliebte und Verlobte. Der richtige Fotograf, die zauberhafteste Einladung, die passenden Ringe, die beste Torte und das umwerfendste Brautkleid: Für jeden Geschmack und jeden Bedarf rund um das Thema Hochzeit gibt es das passende Angebot. Der Eintritt ist drei Euro, davon wird ein Euro an den karitativen Verein "Steirer mit Herz" gespendet. Neben einem Gewinnspiel warten auf die ersten 100 Besucher am Samstag und am Sonntag beim TUI-Stand ein 100 Euro Reisegutschein.