Warum Graz als Location für Firmenevents mehr Aufmerksamkeit verdient

12.05.2017

Laut der österreichischen Tagungsstatistik mira, herausgegeben vom Austrian Convention Bureau und Österreich Werbung, haben Graz und die Steiermark ganz allgemein in einigen Punkten noch Aufholbedarf, vor allem was Tagungen und Seminare angeht. Dabei hätten wir in Graz doch eigentlich so viel zu bieten!

Aber warum gibt es nicht mehr Tagungen und Seminare, die hier stattfinden? Schließlich hat Graz als City of Design unzählige tolle Locations zu bieten. Vom stylischen Hotel Weitzer über das Kunsthaus bin hin zu modernen Coworking Spaces gibt es nämlich eine ganze Menge außergewöhnlicher Locations in Graz, die sich perfekt für Tagungen und Seminare eignen würden. Nur müssten das eben auch noch die Unternehmen wissen, die diese Events veranstalten. Hier sind also die Locations gefragt, auch nach außen hin ihre Kompetenzen zu kommunizieren. Einträge auf Locationplattformen und in Verbänden sind ein guter Anfang, da diese die Außendarstellung gezielt fördern.

Eines fällt jedoch positiv auf: Zwar lag die Steiermark bei der Anzahl der abgehaltenen Kongresse nur auf dem 5. Platz. Allerdings verzeichnete die Steiermark unter den Bundesländern (ausgenommen Wien) 2016 die meisten Kongressteilnehmer (87.496) und die zweitmeisten Teilnehmer bei Veranstaltungen der gesamten Tagungsindustrie. Auch was die Nächtigungen bei Kongressen (228.392) betrifft, liegt die Steiermark im Bundesländervergleich auf dem zweiten Platz, nur knapp hinter Tirol. Dass Graz als Universitätsstadt sehr beliebt für Kongresse ist, ist allerdings nicht weiter verwunderlich, wenn auch erfreulich. Knapp 60.000 Studierende nutzen die Vorteile der Universitätsstadt:Neben der Karl Franzens-Universität, der zweitältesten und zweitgrößten Universität Österreichs, der TU und der MedUni haben wir mit der FH Joanneum und der Kunstuni breit gefächerte Forschungsstandorte.Auch für internationale Gäste ist Graz attraktiv – schildert die Grazerin und Expertin für Firmenevents von eventsofa GmbH, der erfolgreichsten Online-Plattform für Eventlocations in Deutschland und in Österreich, Sophie Gruber im Interiew. Der Flughafen Graz sowie das umfangreiche Verkehrsnetz sorgen für eine optimale Erreichbarkeit. Weiters gibt es insgesamt sieben Messehallen inklusive der Stadthalle Graz, der modernsten Multifunktionshalle Österreichs. Seit März 2011 gilt die Stadt Graz als außerdem als ‘City of Design’, eine Auszeichnung, die weltweit nur 10 weitere Städte besitzen und zählt damit offiziell zu den besonders zukunftsorientierten Metropolen der Welt. Das sollten eigentlich genügend Gründe sein, um Graz bei der Locationwahl für die nächste Tagung zu berücksichtigen.