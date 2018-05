Wenn junge Wirtschaftler laufen: Start-Up-Run 2018

03.05.2018, 13:50 Uhr

Im Rahmen des ersten steirischen Start-Up Festivals findet am 6. Juni der Start-Up-Run statt.

Von 4. bis 6. Juni wird Graz zum Mittelpunkt der Österreichischen Start-Up-Szene. Im Rahmen des ersten steirischen Start-Up-Festivals wird in Kooperation mit dem Fifteen Seconds Festival unter anderem eine Elevator Bim, eine Start-Up Jobbörse oder ein Investorenevent stattfinden. "Der Standort Graz soll für junge Unternehmer noch attraktiver gemacht und auch präsentiert werden", so Bernd Liebminger von der Jungen Wirtschaft Steiermark. Höhepunkt des Festivals ist der Junge Wirtschaft Start-Up-Run organisiert von der Arge Startuprun mit der Agentur Markenstolz und Alpharun.

Der Start-Up-Run am 6. Juni wird von drei Mitgliedern in einem Team in Angriff genommen und auf einer Strecke von 4,5 Kilometern ausgetragen. Start ist in der Herbersteinstraße direkt vor dem Schloss Eggenberg. "Die Idee dieser Veranstaltung ist es, dass der Spaß an der Bewegung über dem Ernst des Wettkampfes stehen. Die Teilnahme soll den Teamgeist fördern und die Kommunikation im Unternehmen intensivieren. Zudem wird der Gedanke der Start-Up-Bewegung – also jung, dynamisch, zielstrebig und trotzdem crazy, cool und trendy – transportiert", erklärt Veranstalter Christian Stolz.Als besonderes Highlight wird während des Start-Up-Runs die einzigartige Pitching-Lane stattfinden. Die Mitlaufenden Start-Ups haben die Chance, während des Laufs ihre Konzepte in einer speziellen Boxengasse vor Investoren zu präsentieren. Im Anschluss an den Lauf wird mit buntem Rahmenprogramm gefeiert.Alle Informationen zum Start-Up-Run finden Sie hier