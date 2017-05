Wie Kinder den Umgang mit Müll richtig erlernen

02.05.2017, 12:07 Uhr

Der erste steirische Recycling-Erlebnistag von Saubermacher und ARA für Volksschüler war ein großer Erfolg.

"Unsere Kinder sind die Multiplikatoren. Sie tragen ihr Umweltwissen in die Familie und bewirken, dass sich Erwachsene mit Umwelthemen auseinandersetzen", sagt Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner. Umso erfreulicher, dass Saubermacher und ARA über 300 steirische Volksschulkinder zum Recycling-Erlebnistag ins Saubermacher-Entsorgungszentrum in der Puchstraße eingeladen haben. Dieses vom österreichischen Sammel- und Verwertungsunternehmen speziell konzipierte ARA4kids-Format gastierte erstmals in der Steiermark."Und sicher nicht zum letzten Mal", betonten Saubermacher-Eigentümer Hans Roth und ARA-Vorstand Werner Knausz. Der Weg zu einem besseren Umweltbewusstsein sei jedenfalls geebnet. "Die Kids werden so zu Umweltbotschaftern", sagt Umweltlandesrat Hans Seitinger.