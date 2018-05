Wir kaufen daheim: Schneller Genuss im Mehrwegglas

04.05.2018, 07:00 Uhr

Im Grazer Kürbis & Kuchen werden gesunde Speisen im Glas verkauft.

Gesund und schnell essen: Gerade diese Kombination scheint auf den ersten Blick nicht alltagstauglich zu sein. In Graz-Waltendorf beweist Waltraud Kleindl in ihrem Geschäft Kürbis & Kuchen das Gegenteil. Seit geraumer Zeit bietet sie traditionelle vollwertige Gerichte im Mehrwegglas an. "Wir kochen Suppen und Eintöpfe sowie Gemüseeinlagen und packen sie in Mehrweggläser, die man jederzeit wiederverwenden kann."

Nachhaltige Gläser

Die Gläser können im Lokal in der Waltendorfer Hauptstraße, wo im Bistro-Bereich zu Mittag auch ein Menü angeboten wird, bezogen werden. Die Gerichte sind vor allem aus regional verfügbaren Zutaten zubereitet. "Viel wird natürlich mit Kartoffeln, Kürbis und Kraut gekocht. Der Fokus liegt auf vegetarischen Gerichten, es gibt aber auch Eintöpfe mit Fleisch."Kleindls Mahlzeiten, die sie von Montag bis Freitag mit ihrem Team zubereitet, werden mittlerweile in ganz Graz ausgeliefert. "Das Catering ist eine wichtige Schiene geworden, wir beliefern unter anderem sieben Kindergärten." Caterings sind bei Kürbis & Kuchen, das auch Klimabündnis-Partner ist, für Abendveranstaltungen mit bis zu 200 Personen möglich. Bleibt noch die Frage zu klären, was es mit dem Kuchen auf sich hat. "Die Eintöpfe stehen im Vordergrund, wir bieten aber auch Kuchen im Glas an." Infos gibts unter kuerbisundkuchen.at