WOCHE-Leserin Eva Stathopoulos fordert: Leerstand nutzen statt immer wieder neu zu bauen!

19.09.2018, 05:30 Uhr

In der Debatte um den Grazer Wohnraum setzt WOCHE-Leserin Eva Stathopoulos auf Aufwertung statt Neubau.

Belebung der Annenstraße



Dass Graz neue Lösungen in Sachen Wohnen und Verkehr benötigt, ist nichts Neues. In der vergangenen Ausgabe der WOCHE forderte deswegen an dieser Stelle Immobilienexperte Gerald Gollenz, dass man auch in der Innenstadt aufstocken und in die Höhe bauen sollte. Keine gute Idee, wie WOCHE-Leserin Eva Stathopoulos sagt. Ihrer Meinung nach sollte man stattdessen eher den Leerstand in Graz nutzen.Vor allem an Bereichen der Stadt, die seit Jahren mit Leerständen kämpfen – wie beispielsweise die Annenstraße – solle man ansetzen. "Warum nicht die Annenstraße auch in dieser Hinsicht beleben? Viele Betriebe können sich nicht halten, die Straße kämpft seit Jahren mit Leerstand – warum nicht stattdessen als Wohnraum nutzen?", schlägt Stathopoulos vor. Die Annenstraße würde sich ihrer Meinung nach auch aufgrund ihrer relativ ruhigen Verkehrslage besonders gut als Wohngegend eignen.

Attraktivere Viertel



Große Wohnbauprojekte in der Innenstadt würden laut Stathopoulos zu viele Nachteile für die Bevölkerung mit sich bringen. "Durch die ständigen Bauarbeiten im Innenstadtgebiet ergeben sich für die Bewohner Lärm, Schmutz, Behinderungen – daran wird kaum gedacht. Die Baubranche profitiert, die Luftqualität verschlechtert sich durch höhere Bauten aber erheblich."Ein weitere Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen, sei außerdem die attraktivere Umgestaltung innenstadtnaher Viertel. "Im Gries gibt es extrem viel Altbestand ohne Anziehungskraft für Wohnungssuchende. Beispielsweise eine Aufwertung der Hinterhöfe oder die Installation von Grünflächen würden das Wohnen in diesen Vierteln auch für Familien wieder attraktiver machen, da sie für Naherholung nicht die Stadt verlassen müssen."Generell stehe aber bei beiden Ideen für Wohnraum in Graz eines ganz klar im Vordergrund: "Im Sinne einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Erweiterung des Wohnungsangebotes sollte in Graz nicht neu gebaut, sondern das Alte aufgewertet werden!"