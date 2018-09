Zum Tag des Kaffees am 1. Oktober: "Gehen wir auf einen Kaffee" mit der WOCHE

19.09.2018, 06:00 Uhr

Zum Tag des Kaffees am 1. Oktober lädt die WOCHE mit drei Grazer Cafés zu einer Auszeit bei einer Tasse Kaffee.

"Gehen wir einmal auf einen Kaffee!" –"Ja, sicher! Machen wir!" Oft enden Gespräche zwischen Bekannten und Freunden so. Auch wenn man es sich fest vornimmt, kommt immer wieder etwas dazwischen. Aber am Tag des Kaffees am 1. Oktober soll es endlich klappen! Kontaktieren Sie die Person, mit der Sie schon lange ein ausgedehntes Gespräch führen wollen und gehen Sie mit ihr auf einen Kaffee. Die WOCHE und die drei bekannten Grazer Gastronomen Günter Ganster (Operncafé), Stephan Pensold (Baristas) und Simon Possegger (Café Promenade) laden WOCHE-Leserinnen und Leser auf einen Kaffee ein.

Kaffeeklatsch hat Tradition

Café als Ruhepol

Kaffeegutscheine für den Tag des Kaffees

"Da der Tag des Kaffees heuer auf einen Montag fällt, ist ein Treffen mit einer lieben Person die ideale Möglichkeit, dem sonst so üblichen Montag zu entfliehen", erzählt Possegger, wieso man sich gerade heuer den Tag des Kaffees rot im Kalender anstreichen sollte. In gemütlicher Atmosphäre sollen stundenlang Gespräche geführt werden. "Viele Gäste sitzen oft nebeneinander und schauen auf ihre Mobiltelefone. Dabei sollten sie sich mit ihrem Gegenüber unterhalten", verrät der Kaffeehausbetreiber, dass Kaffee zu jeder Tages- und Jahreszeit Saison hat.Dem schließt sich Stephan Pensold vom Baristas an. "Kaffeeklatsch hat seit jeher eine große Tradition. Und was dem Bauch gut tut, das mag auch die Seele", lacht Pensold, dessen Einladung für all seine acht Filialen gilt.Die Kaffeehaustradition wird auch im Operncafé hochgehalten. Geschäftsführer Günter Ganster appelliert an die Grazer: "Nehmen Sie sich Zeit für die Menschen, die Sie mögen. In der heutigen hektischen Zeit ist das Kaffeehaus ein Ruhepol."Und egal, ob Espresso, Verlängerter, Cappuccino oder Café Latte: Wir laden Sie und Ihre Begleitperson auf einen Kaffee ein! jeweils 10x2 Kaffeegutscheine am Tag des Kaffees am 1. Oktober im Operncafé (Opernring 22), Café Promenade (Erzherzog-Johann-Allee 1) oder in einer der acht Baristas-Filialen.an WOCHE Graz, Gadollaplatz 1, 8010 Graz, oder per Mail an redaktion.graz@woche.at oder auf facebook.com/wochegraz mit wem Sie gerne auf einen Kaffee gehen möchten und mit etwas Glück zählen Sie zu den glücklichen Gewinnern.