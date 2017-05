Integration durch Neubürger-Treffen

03.05.2017, 08:13 Uhr

Essen, kochen, sich austauschen: Bald sollen besondere Netzwerk-Treffen für Migranten in Graz kommen.

Idee des Austausches

Antrag stattgegeben: ÖVP-Gemeinderätin Martina Kaufmann hat Grund zur Freude. Sie stellte noch in der vorangegangenen Regierungsperiode einen Antrag auf Kennenlerntreffen von Grazer "Neubürgern"."Dem Antrag wurde stattgegeben und Neubürger-Veranstaltungen sollen noch heuer stattfinden", sagt Kaufmann. Die Idee dahinter ist es, Migranten schnell und bestmöglich in die Gesellschaft einzubinden."Es ist notwendig, Migrantinnen und Migranten zu integrieren. Eine gute Möglichkeit dazu würden meiner Ansicht nach sogenannte Kennenlernveranstaltungen für Neubürgerinnen und Neubürger darstellen, bei denen Migrantinnen und Migranten gemeinsam kochen und essen", erklärt Kaufmann das Konzept."Auf diese Weise könnte man ungezwungen miteinander in Kontakt treten, Kontakte zu Vereinen und Institutionen bekommen und auch kulinarisch voneinander lernen. Solche gemeinsamen Veranstaltungen wären also durchaus eine Bereicherung." Das Sozialamt, das Amt für Jugend und Familie sowie die Abteilung für Bildung und Integration wollen das Projekt noch in diesem Jahr umsetzen. "Ich freue mich über diese positive Zustimmung", sagt die Gemeinderätin.