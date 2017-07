LH Schützenhöfer: "Europa als Friedens- und Wohlstandsprojekt im Blick behalten"

22.07.2017, 09:00 Uhr

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Statteggerin Helga Kostka wurden mit dem "Mérite Européen" ausgezeichnet.

Ehre für LH Hermann Schützenhöfer und die Statteggerin Helga Kostka: Anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums des Europahauses Neumarkt wurde Schützenhöfer dort mit dem Mérite Européen in Gold ausgezeichnet, Kostka erhielt diesen in Bronze. Diese Auszeichnung wurde von der 1970 in Luxemburg gegründeten gemeinnützigen Fondation du Mérite Européen ins Leben gerufen und wird an Persönlichkeiten vergeben, die sich für die "Vereinigung der europäischen Völker in Freiheit, Frieden und Brüderlichkeit" einsetzen. „Wir sind Teil der EU und bekennen uns dazu und es ist die Pflicht jedes Politikers, das Friedens- und Wohlstandsprojekt Europa im Blick zu haben", betonte Schützenhöfer und ergänzte: "Weltoffenheit und Heimatverbundenheit sind richtig verstanden keine Gegensätze, sondern bedingen einander."