Von den Laufstegen der Welt nach Graz: WOCHE-Business Lunch mit "Knilli"

Das Familienunternehmen "Knilli" wurde verkauft. Stephan Lanzer erklärt, welche Vorteile das für Kunden hat.

WOCHE: War es eine schwere Entscheidung, das Familienunternehmen aus der Hand zu geben?

Ändert sich etwas für die Kunden?

Also geht ohne Online-Shopping nichts mehr?

Die persönliche Beratung ist unentbehrlich ...

Sie kaufen selbst Ihr Sortiment ein. Nach welchen Grundsätzen lassen Sie sich dabei leiten?

Ihr Standort am Joanneumring ist oft in Diskussionen um einen möglichen Radweg verwickelt. Wie stehen Sie zu dieser Thematik?

Welches Zeugnis stellen Sie der Grazer Innenstadt aus?

Wie blicken Sie in die Zukunft von "Knilli"?

Ich bleibe weiterhin Geschäftsführer und auch mein Team bleibt unverändert. Beim Verkauf war uns wichtig, mit jemandem eine Geschäftsbeziehung einzugehen, der unserer Grundsätze und Interessen vertritt und dass es ein Familienunternehmen bleibt. Seit 2015 sind wir auf der weltgrößten Shoppingplattform "farfetch.com" vertreten, wovon unsere Kunden profitieren.Die Textilbranche und vor allem der stationäre Handel ist im Umbruch. Das persönliche Einkaufserlebnis mit Beratung und Online-Shoppen kann nicht mehr ohne einander gedacht werden. "Knilli" ist ein Multibrand-Shop und wir können nicht alle Kleidungsstücke in allen Farben und allen Größen im Geschäft haben. Durch den Zusammenschluss können wir uns mehr Designer leisten und Internationalität nach Graz holen. Das wäre alleine nicht möglich. So hat es einen Mehrwert für die Kunden und die Stadt.Ja, das Wichtigste ist uns, dass wir die Kunden auf allen Ebenen zufriedenstellen und dass sie immer eine Ansprechperson haben. Die Kunden sind bereits vorab sehr gut informiert und wissen genau, was sie wollen und das müssen wir erfüllen. Zeit und Service sind zwei entscheidende Faktoren. Der Kunde ist das Um und Auf – wir nehmen uns für jeden Kunden Zeit, egal, was er kauft, und setzen auf intensive, ehrliche Beratung.Wir führen über 60 Marken und ich schaue immer, dass ich einen guten Mix einkaufe, der für unsere Kunden passend ist. Es geht darum, die neusten Trends auf unsere Kunden herunterzubrechen. So entsteht der einzigartige "Knilli"-Look. Dieser ist modern, authentisch und modebewusst.Der Joanneumring war schon immer eine Durchfahrtsstraße. Es wird ja nicht weniger Verkehr, wenn man dort eine Autospur wegnimmt. Die derzeitige Lösung begrüße ich, denn unsere Kunden schätzen es, mit dem Auto bis zum Shop fahren zu können.Wir haben eine der schönsten Altstädte und ich unterstütze die Innenstadtinitiative "Gemeinschaftsaktion Grazer Innenstadt", wo Unternehmer an einem Strang ziehen und die Innenstadt stärker machen. Die Stadt Graz muss der Benefit sein, der unternehmerische Erfolg ist die Folge daraus.Wir sehen unsere Position als Local Hero gefestigt, denn wir decken ein Segment ab, das in Graz einzigartig ist.am 29.11.1972 in Graz.zwei Töchter namens Lilian und Luise, die 12 und 18 Jahre alt sind.am Sacré Coeur in Graz.danach nach Paris und machte eine Lehre in der Textilbranche.bei "Polo Ralph Lauren" tätig.und Düsseldorf arbeitete er in einer Textilagentur.mit 22 Jahren in das Familienunternehmen als Angestellter ein.der Geschäftsführer von "Knilli" am Grazer Joanneumring.hinaus ist er auch Franchisenehmer und leitet den "Hugo Boss"-Shop in der Shopping City Seiersberg, "Tommy Hilfiger" in Slowenien sowie "Closed" in Wien.schätzt er Ehrlichkeit und Loyalität.und persönliche Unterstützung dürfen nicht zu kurz kommen.Hund heißt "Mario".zählt zu seinen liebsten Hobbys: Über Fitness, Laufen, Skifahren, Skitourengehen bis hin zu Klettern kann er sich für viele Sportarten begeistern.ist er sehr gerne in der Natur und geht auf den Berg. "Dort habe ich Ruhe und kann Kraft tanken", sagt er.zieht es ihn überall dorthin, wo es warm ist und wo wenige Menschen sind.in dritter Generationam Standort Joanneumring 9–11Übernahme des Geschäfts durch Eva Haider-Knilli (Mutter von Stephan Lanzer)ist Stephan Lanzer Geschäftsführer von "Knilli".Verkauf an "Casa Moda GmbH"von Mode im Luxussegment internationaler DesignerMultilabel-Store und bietet eine große Marken- und Stilvielfalt. Stephan Lanzer ist selbst auf den Modemessen unterwegs und kauft das Sortiment ein.ist Teil der weltgrößten Shopping-Plattform farfetch.com.MitarbeiterJoanneumring 9–11, 8010 Graz0316/82 54 56 0Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 9.30 Uhr bis 17 UhrJoanneumsviertel 6, 8010 Graz0660/266 10 56Dienstag bis Freitag von 10 bis 24 Uhr, Samstag von 9 bis 24 Uhr, Sonntag von 9 bis 17 UhrDienstag bis Freitag von 12 bis 14.30 UhrDas "Oho" lädt im Joanneumsviertel seit letztem Juni zum Schlemmen und Genießen ein. Anna Winter und Anita Kurz waren bereits im "Wein & Co." ein eingespieltes Team und haben sich mit ihrem "Oho" den Traum vom eigenen Lokal erfüllt und kredenzen neben steirischen auch internationale Speisen.Stephan Lanzer und Martina Maros entschieden sich beide für das Mittagsmenü. Hühnergeschnetzeltes mit Reis und davor eine Kartoffelcremesuppe schmeckten vorzüglich und waren genau die richtige Wahl für den Lunch.Das voll besetzte Lokal zeugt davon, dass das "Oho" zu einem der In-Treffpunkte in Graz avanciert ist. Nicht nur das Innendesign des Lokals, sondern auch die Qualität der Speisen überzeugt durch und durch.