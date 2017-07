Advent in Graz - Kulturfahrt

Graz hat immer viel zu bieten! Und mit seinem einzigartigen, vorweihnachtlichen Flair in der „5. Jahreszeit“ noch ein wenig mehr: 14 Advent- und Kunsthandwerksmärkte im Zentrum des Geschehens, aber auch in Ruhe und Besinnlichkeit etwas abseits gelegen, weihnachtlicher Lichterglanz überall, eine 50 Tonnen schwere Eiskrippe mit lebensgroßen Krippenfiguren inmitten des Renaissance-Ambientes im Landhaushof, ein leuchtender Adventkalender am Rathaus, ein Krippenweg inmitten der Altstadt. Und das alles gepaart mit grün-weißer, steirischer Gemütlichkeit und Gastfreundschaft! Für adventliche Schlüsselerlebnisse bietet der Tag genügend Weihnachtsstoff. Er beginnt romantisch mit einem „offenen Frühstücks-Geheimtipp“ der GrazerInnen fern der Innenstadt mit Blick aufs Wasser. Fürs Schlüsselerlebnis par excellence sorgt eine Spurensuche nach Schloss und Schlüssel in einem 2500 m2 großen einzigartigen Privatmuseum. Den kulinarischen Schlüssel zu echter guter steirischer Kost findet man in einem der ehrwürdigsten Gebäude der Stadt – der im Allgemeinen nicht zugänglichen Alten Universität Graz. Und spätestens bei der weihnachtlichen Lesung in feierlichem Rahmen mit anschließendem Altstadtspaziergang im Glanze der Lichterwelt öffnen sich die Herzen zur großen Vorfreude. Graz – der Schlüssel zum Advent!

Termin: Freitag, 8. Dezember 20178.00 Uhr: Abfahrt ab Klagenfurt/Parkplatz MinimundusLeistungen:Busfahrt, Kaffee & Kipferl, Stadtführung Graz, Eintritt und Führung Hans Schell Collection, Eintritt und Weihnachtslesung „AdventGenuss“, Reisebegleitung, Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.)Fachliche Reiseführung: Melitta Ranner, GrazGuide, Initiatorin zahlreicher touristischer Highlights der StadtAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.at