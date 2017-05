22. Liebenauer Rasensoccer

Termin: 29. Juni bis 2. Juli 2017

■ Das Turnier findet auch heuer eine Woche vor Schulschluss statt!■ Spielort: Sportanlage SVU Trocal Liebenau, 8041 Graz, Jägerweg 34.■ Spieleranzahl: Bis zu 7 Spieler bilden 1 Team (1 Tormann, 3 Feldspieler, 3 Wechselspieler).Neu: 2 Nachmeldungen sind möglich – ausgenommen Spieler, die bereits in der gleichenAltersgruppe teilgenommen haben!■ Spielregeln: Gespielt wird nur mit TURNSCHUHEN OHNE NOPPEN (Hallenschuhe)!Komplette Spielregeln werden der Auslosung beigefügt.■ Teilnahmegebühr: Jugend € 45.– pro Team (ab 2 Jugendteams € 40.– pro Team).Allgemeine Klasse, Ü 30 und Ü 40 € 70.– pro Team.Einzuzahlen an SV Union Liebenau: IBAN: AT21 2081 5023 0050 2198.Verwendungszweck: Teamname und Altersgruppe unbedingt eintragen.■ Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.■ Spielmodus: Gruppenspiele (jeder gegen jeden), Zwischen- bzw. Finalrunden.■ Preise: Puma-T-Shirts von Team-Sports Herko für die drei Erstplatzierten jeder Altersgruppe,Pokale, Medaillen, Urkunden.■ Anmeldung: Die Anmeldung ist nur gültig, wenn die Teilnahmekarte vollständig ausgefüllt(bei Jugendteams vom Betreuer unterschrieben) rechtzeitig eingetroffen ist und die Teilnahmegebühreingezahlt wurde. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Zahlungseingangesberücksichtigt. Begrenzte Teilnehmerzahl!Teilnahmekarte sofort per E-Mail an: michael.weinhandl12@gmx.atTel. 0650 / 99 11 005Anmeldung auch im Internet unter www.svliebenau.at ■ Anmeldeschluss: Samstag, 10. Juni 2017.■ Auslosung: ca. 1 Woche vor Turnierbeginn kann die Auslosung im Internet unterwww.svliebenau.at heruntergeladen werden.