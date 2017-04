Der GAK hat das Siegen nicht verlernt

25.04.2017, 14:49 Uhr

Zweiter Frühjahrssieg in der Meisterschaft hält die Rotjacken an der Tabellenspitze.

Nicht zuletzt aufgrund von vier sieglosen Meisterschaftspartien in Folge spekulierten einige Feldkirchen-Fans mit einer Sensation gegen den GAK. Am Ende schossen sich die Rotjacken aber beeindruckend aus ihrer Ergebniskrise und ließen dem Oberliga-Nachzügler beim 4:1 keine Chance.Bereits am Freitag empfangen Marco Heil und Co. Frauental (19.30), ehe am 1. Mai das Steirercup-Heimspiel gegen Bruck auf dem Programm steht (15).