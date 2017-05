Der WOCHE-After-Work-Cup 2017 wurde gestartet

09.05.2017, 14:16 Uhr

Die beliebte Feierabend-Golfserie wird heuer am GC Graz-Andritz gespielt.

Enge Matches

Bereits zum zweiten Mal startete der After-Work-Cup, die beliebte Golf-Turnierserie, unter der Patronanz der WOCHE."Die Idee, jeweils am Mittwochnachmittag ein Neun-Loch-Turnier zu spielen, hat sich absolut durchgesetzt und begeistert unsere Mitglieder und Gäste", erklärt dazu Daniela Pfeifer-Sommer, die Managerin des GC Graz-Andritz.Auf den Grüns im Grazer Norden finden heuer alle vier Qualifikationsturniere sowie auch das Finale am 13. September statt. Die erste Ausgabe vergangene Woche nutzten die beiden Lokalmatadore Eva Korbar und Erich Hasler zum Sieg in der Bruttowertung.Als Belohnung gab’s für beide tolle Preise vom Casino Graz. In der Gruppe A setzte sich Michael Wiesbauer vor Peter Freitag (jeweils 20 Punkte) durch. Punktegleichheit gab es auch in der B-Gruppe: Aufgrund der besseren Ergebnisse auf den schwierigeren Löchern triumphierte letztlich Erika Mayer vor Roman Hollensteiner.

Am 7. Juni geht’s weiter

Infos zum WOCHE-After-Work-Cup

Ähnlich spannend verlief die Feierabend-Partie auch in Gruppe C, wo sich Elisabeth Menzinger ebenfalls ganz knapp vor der punktegleichen Elfi Hollensteiner Platz eins gesichert hat. "Wir freuen uns sehr, diese Turnierserie auch heuer wieder zu begleiten und damit auch Spielern mit höheren Stammvorgaben beziehungsweise Einsteigern erste Schritte im Turniergeschehen zu ermöglichen", sagt WOCHE-Chefredakteur Roland Reischl. Die nächste Ausgabe steigt übrigens am 7. Juni.GC Graz-AndritzGC Graz-AndritzGC Graz-AndritzGC Graz-Andritz, Finale GC Graz-AndritzMitglieder GC Graz-Andritz 21 Euro; Murhof-Gruppe-Mitglieder 25 Euro und Gäste 30 EuroStartgeschenk und Essen nach der Runde0316/69 58 00 oderoffice@golf-andritz.at