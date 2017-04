Er zählt noch nicht zum alten Eisen

26.04.2017, 08:30 Uhr

Verletzungen haben Martin Wiegele weit zurückgeworfen, jetzt will der Grazer Golfer noch einmal durchstarten.

Die Organisatoren der Gösser Open können jubeln, wird doch heuer ein ganz besonderes Jubiläum begangen: Im Jahr 1993, als die Premiere am Steiermärkischen Golfclub Murhof über die Bühne ging, konnte niemand ahnen, dass damit der Grundstein für das mittlerweile traditionsreichste Profi-Golfturnier des Landes gelegt wurde. Jetzt steht die bereits 25. Auflage vor der Tür.Von 18. bis 20. Mai wird auch Martin Wiegele wieder in Maria Lankowitz abschlagen. Der Grazer ist zugleich der letzte Österreicher, der sich in die Siegerliste eintragen konnte. Für das diesjährige zur Alps Tour zählende Turnier in der Weststeiermark bäckt der 38-Jährige aber kleinere Brötchen, liegen doch regelrechte Seuchenjahre hinter ihm. "Ich war jetzt eigentlich fast vier Jahre verletzt, da war an gute Ergebnisse fast nicht zu denken", erzählt der Routinier im Rahmen des WOCHE-Foto-shootings auf der Murinsel.

Neuer Trainer, alte Ziele

Vaterfreuden

Zwar habe Wiegele kurz an ein Karriereende gedacht, diesen Gedanken aber schnell wieder verworfen. "Um andere Trainingsanreize zu setzen, habe ich mit Oliver Hertl einen neuen Coach an meiner Seite. Ich betrachte Golf jetzt aus einem anderen Blickwinkel", so der achtfache Turniersieger.Oberstes Ziel sei es zunächst, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wieder zu erlangen. "Man sieht es eh bei Österreichs Nummer eins, Bernd Wiesberger, was mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen möglich ist."Um wieder auf die European Tour zurückzukehren, müssen allerdings gute Ergebnisse her. "Heuer war ich turniermäßig noch nicht im Einsatz, das liegt auch an meiner derzeit niedrigen Kategorie, in der ich antreten kann. Die Saison kommt dann ab Juni so richtig ins Laufen. Momentan ist’s daher fast noch ein Ratespiel, wo ich dann wirklich abschlagen kann."Erst am Ende des Jahres wird Wiegele eine erste Bilanz ziehen. "Die Rückkehr auf die European Tour bleibt auf jeden Fall das große Ziel. Ich bin weiterhin überzeugt, dass ich es noch draufhabe!" An zusätzlicher Motivation sollte es jedenfalls nicht mangeln, schließlich wird er Ende April zum ersten Mal Vater.