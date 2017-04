Giants brennen auf ersten Heimsieg

25.04.2017, 14:44 Uhr

Samstag wartet ein unbeschriebenes Blatt auf die Grazer Footballer.

Hinter den Swarco Raiders aus Tirol herrscht in der Tabelle der Austrian Football League reges Gedränge: Gleich vier Teams, darunter auch die Graz Giants, folgen auf dem zweiten Rang. Die Chance auf den ersten Heimsieg der Saison wollen Klaus Geier und Co. am Schopf packen, am Samstag gastieren die Steelsharks Traun im ASKÖ-Stadion Eggenberg. Spielbeginn gegen den Liganeuling ist um 15 Uhr.