Graz 99ers: Frischer Wind, von vorne bis hinten

05.05.2017, 08:23 Uhr

Trainer Doug Mason präsentierte nach einer intensiven Europa-Reise fünf neue Gesichter für die kommende Saison.

Kilometerfresser Mason

Heute beginnt in Deutschland und Frankreich die Eishockey-WM der A-Klasse, wo jene Länder aufeinandertreffen, zu denen Österreich seit gut einer Woche nach dem Triumph bei den Titelkämpfen der zweiten Kategorie endlich wieder zählt. Doch nicht nur auf dem internationalen Parkett tut sich einiges auf dem blanken Eis, auch in Graz wurde seit dem Saisonende im Februar mächtig geschuftet.So war der Coach der 99ers, Doug Mason, sage und schreibe 11.000 Kilometer mit dem Auto ("nur ein einziger Flug war dabei) quer durch Europa unterwegs, um sich in Österreich, Deutschland, Dänemark, der Slowakei und Frankreich nach neuem Spielermaterial umzusehen. Und ja, der 61-Jährige kam nicht mit leeren Händen in die Landeshauptstadt zurück. Vielmehr zauberte er gleich fünf Namen aus dem Hut. Sie alle sollen das Grazer Team in der kommenden Saison stärker machen.

Alles beginnt im Tor

Slowakischer Zufall

Vorfreude auf den Heimkehrer

Zagreb macht Liga spannender

Gerade auf der Torwartposition herrschte Handlungsbedarf. "Wir haben alles versucht, um mit Sebastian Dahm zu verlängern, es ist leider nicht gelungen. Ich denke, er wird wohl in Deutschland einen neuen Verein finden", sagt Mason. Jeder in Graz wisse, wie wertvoll der Däne für den Verein auch in schlechten Zeiten war, und dennoch müsse niemand Trübsal blasen. "Mit Hannu Toivonen haben wir adäquaten Ersatz gefunden. Er hat unter anderem 61 NHL-Spiele für Bosten und St. Louis absolviert und war sieben Mal in seiner Karriere in den Play-offs. Ich habe ihn im Frühjahr in Finnland beobachtet, er passt zu uns."In der Abwehr spielte auch "Kommissar Zufall" Regie, wie die Verpflichtung des Schweden Jonathan Carlsson zeigt. "Ich habe mir Spiele des slowakischen Meisters Banska Bystrica angesehen und wollte danach Stürmer Brock Higgs nach Graz lotsen. Das ist mir auch gelungen. Ebenfalls auffällig war Jonathan Carlsson, aber erst nachdem klar war, dass wir Matt Pelech nicht halten können, bin ich noch einmal in die Slowakei und habe mit ihm alles klar gemacht. Er ist ein toller Schlittschuhläufer, wahrscheinlich sogar unser bester", so Mason über die Liebe auf den zweiten Blick.Neben dem erwähnten Brock Higgs, der in seinen heuer absolvierten 15 Play-off-Spielen beachtliche neun Tore und 13 Assists vorweisen kann, wird ein weiterer Kanadier ab Herbst an der Mur auf Torjagd gehen. "Brock Nixon wurde diese Saison mit Esbjerg Meister, war dort auch Kapitän. Ich hoffe, er wird mit Kurtis McLean und Oliver Setzinger harmonieren, er ist der Kandidat für die erste Sturmreihe." Last but not least präsentierte der Headcoach im Beisein von Manager Bernd Vollmann auch noch einen österreichischen Beitrag: Neben der bereits verlautbarten Verpflichtung von Daniel Oberkofler wird nächste Saison ein Heimkehrer zu bewundern sein. "Florian Iberer kann gut mit der Scheibe umgehen, er kann einen guten ersten Pass spielen, ich freue mich auf ihn."Jetzt freut sich Mason aber erst einmal auf einen Urlaub, in wenigen Tagen geht's ab in die kanadische Heimat. "Ein bisschen Kajak fahren und ausspannen ist drinnen, aber im Kopf geistern bereits zahlreiche Taktikvarianten für die kommende Saison herum. Mit dem alten neuen Verein Zagreb wird's sicher nicht leichter, ins Play-off einzuziehen."Na dann, schönen Sommer ...