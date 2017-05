Graz soll nicht zum weißen Basketball-Fleck werden

03.05.2017, 08:00 Uhr

Nach Abschluss der heurigen Saison wird fieberhaft um die Lizenz gekämpft.

Der UBSC Graz zum Ende des Grunddurchganges auf Platz acht? Im Vorjahr hätte es Jubelstürme gegeben, wäre doch der Einzug ins Play-off festgestanden.In dieser Saison spielen sich allerdings nur die Top sechs den Titel aus, für Anton Maresch und Co. ist nach der knappen Heimniederlage gegen Gmunden (91:96 nach Verlängerung) somit Schluss. Bereits seit Längerem wird im Hintergrund fieberhaft am Budget gearbeitet, damit ein Spielbetrieb in der höchsten Liga auch in der kommenden Saison möglich sein wird. "Ein fünfstelliger Eurobetrag fehlt noch", konstatiert etwa Manager Michael Fuchs. Vom künftigen Budget hänge dementsprechend auch die Kaderplanung ab. "Ziel ist auf jeden Fall, auch drei, vier Nachwuchsspieler in den 12-Mann-Kader heraufzuholen. Komplett ohne Legionäre wird’s aber auch nicht gehen."