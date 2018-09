Grazer Handball Special-Team sucht weitere Spieler

14.09.2018, 09:30 Uhr

Der HSC Graz fördert die Inklusion und will noch mehr Menschen mit Beeinträchtigung zum Sport bringen.

Die Inklusion im Sport schreitet auch in Graz stetig voran: Bereits im Herbst 2017 wurde, ausgehend vom Handballverein HSC Graz, in Zusammenarbeit mit Special Olympics Österreich eine eigene Trainingsgruppe, die Handball Specials, ins Leben gerufen.Das Tolle daran: Im Rahmen dieses so genannten Unified Teams spielen und trainieren Sportler mit und ohne intellektuellen Behinderungen miteinander. "Österreich ist aller erst im Aufbau, es gibt aktuell drei Unified Mannschaften", sagt Alois Krottmaier vom HSC Graz. Erst kürzlich spielte das Trio im Vorfeld der Handballpartie Krems gegen Hard ein Match. Dabei setzte sich die Equipe der Handball Specials Vorarlberg gegen die Special-Teams von Wien und Graz mit 7:2 durch."Es geht dabei nicht um Ergebnisse. Wichtig ist, dass mehr Unified Teams entstehen. Erste Erfolge wurden durch das von Land Steiermark, Stadt Graz, Special Olympics und Lebenshilfen Soziale Dienste ins Leben gerufene Projekt Move on to Inclusion erzielt", sagt Krottmaier. Auch die HSC Handball Specials suchen noch interessierte Sportler. Wer mitmachen will, kann sich unter alois.krottmaier@aon.at oder moi@lebenshilfen-sd.at melden.