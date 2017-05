Heißer Tanz um sportliche Anerkennung

10.05.2017, 08:30 Uhr

Hip Hop, Breakdance und Salsa sind in Österreich keine Sportarten.

Mit einer auch im ORF gezeigten Pressekonferenz rückten jene Sportler, die an den World Games im Juli in Breslau teilnehmen werden, vor Kurzem wieder in den Mittelpunkt.Diese Großveranstaltung wurde ins Leben gerufen, um jenen Sportarten, die (noch) nicht olympisch sind, eine würdige internationale Bühne zu geben. Auch Österreich wird mit rund 45 Teilnehmern nach Polen reisen und hat dort durchaus einige realistische Medaillenchancen. Klaus Höllbacher, seines unter anderem Zeichens Vizepräsident der International Dance Organisation, freut sich nicht zuletzt über den höheren Stellenwert der Tanzsportarten.

Keine Sportart?

Was dem Grazer Tanzschulbesitzer dennoch sauer aufstößt: "Bei der in der vergangenen Woche stattgefundenen Galanacht des Sports waren wir nicht dabei, da in Österreich weder Hip Hop, Breakdance noch Salsa als Sportarten anerkannt sind." Dabei habe gerade ein Event wie die Streetdance-Weltmeisterschaft in Graz im Vorjahr gezeigt, welches Potenzial in diesem Tanzstil stecke. Pikantes Zusatzdetail: "Hip-Hopperin Miriam Sagmeister wurde im Vorjahr als Grazerin des Jahres geehrt, beispielsweise noch vor einigen Fußballern." Der Kampf um eine Anerkennung geht also munter weiter ...