Mehr Ballbesitz bringt heuer kaum Siege

26.04.2017, 08:30 Uhr

Sturms Statistiken zeigen: Defensive Gegner sind schwer auszuspielen, dazu sinkt die Zweikampfquote.

"Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast", sagte einst der große Winston Churchill, um mit dieser Aussage seine Aversion gegen Zahlen, Daten und Fakten noch einmal zu untermauern. Natürlich, oft sind Spieldaten gerade im Fußball nicht aussagekräftig, im Falle von Siegesserien wird ihnen öffentlich auch nicht wirklich viel Interesse gewidmet.Auch beim SK Sturm konnte man im Herbst eindrucksvoll ablesen, dass mehr Ballbesitz nicht immer den sicheren Sieg zur Folge hat, schließlich lagen die Spielanteile der Grazer in den 20 Herbstrunden sehr oft unter 50 Prozent, das schmälerte aber nicht den Erfolg (siehe Infos unten).

Schnell umschalten und siegen

Anrennen gegen die Mauer

Bessere Quote im Herbst

Sturm und die Statistik

"Schuld" daran war nicht zuletzt auch das schnelle Umschaltspiel, das die Elf von Franco Foda sehr lange von der Tabellenspitze lachen ließ. Ein Beispiel gefällig? So reichten bereits in Runde eins gegen den designierten Meister Red Bull Salzburg nur rund 41 Prozent Ballbesitz, um in der Merkur Arena als 3:1-Sieger vom Platz zu gehen. Das krasse Gegenteil konnte man bereits eine Woche später beobachten, als Lukas Spendlhofer und Co. in Ried beim jetzigen Schlusslicht trotz deutlich höherer Spielanteile (fast 63 Prozent) mit 0:1 baden gingen.Auffallend: Im Frühjahr hatten die Schwarz-Weißen überhaupt nur zwei Mal ein deutliches Plus an Ballbesitz, jeweils gegen Mattersburg. Das Ergebnis ist bekannt, ebenso oft setzte es eine Niederlage ohne Torerfolg. Sturm tut sich augenscheinlich gegen jene Teams leichter, die mitspielen, während das berühmte "Anrennen" gegen massierte Defensivabteilungen oft zum Problem verkommt. Auch Trainer Franco Foda brachte es am Samstag auf den Punkt: "Bis 20 Meter vor dem Tor waren wir dominant, danach fehlte der letzte Pass."Vielleicht fehlt aber auch oft der letzte "Punch" in Bezug auf die Zweikämpfe. In 19 von bisher 30 Spielen lag die Zweikampfquote unter 50 Prozent, der Trend zeigt vor allem im Frühjahr nach unten.Bei all der Statistik ist aber auch eines klar: Fängt das "Werk’l" wieder besser an zu laufen, wird’s den Fans egal sein. Die nächste Gelegenheit bietet sich ohnehin bereits wieder am Samstag in Wien gegen die Austria.Niederlagen mit mehr Ballbesitz: 711Niederlagen mit weniger Ballbesitz: 411Siege mit Zweikampfquote über 50 Prozent: 7Anzahl Spiele mit Zweikampfquote unter 50 Prozent: 19Niederlagen mit Zweikampfquote unter 50 Prozent: 9bundesliga.at