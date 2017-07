Premier League zum Anfassen - London-Derby in Graz

18.07.2017, 12:14 Uhr

Kein Scherz! Kommenden Donnerstag können kurzentschlossene Fußballfans die beiden Londoner Top-Clubs West Ham United und den Fulham FC in Graz aus nächster Nähe erleben.

Kurzentschlossene Fußballfans sollten sich am kommenden Donnerstag (20. Juli) auf den Weg nach Graz-Weinzödl machen. Gäbe es dort doch ein höchst interessantes Stadtderby zwischen den beiden Londoner Top-Clubs West Ham United und Fulham FC zu sehen.Möglich wurde dieses Spiel zwischen West Ham , dem aktuell Zwanzigsten der Premier League , und dem Fulham FC - der seit seiner Gründung 1879 übrigens älteste noch aktive Profi-Club der Hauptstadt Großbritanniens - durch das Engagement des IFS Steiermark. Durch dieses Programms statten jedes Jahr Fußballclubs aller europäischen Länder und Ligen der Steiermark einen oftmals mehrwöchigen Besuch ab und absolvieren im Rahmen von Fußballcamps mehrere hochwertige Testspiele - so, wie eben jenes am kommenden Donnerstag.

Hard Facts:

Donnerstag, 20. Juli 2017, 19 Uhr GAK Traningszentrum, Graz-Weinzödl (Ein Klick öffnet die Navigation)ienstag, 18. Juli im Club1902 von 17 Uhr bis 19:02 Uhr oder direkt am Spieltag an der Stadionkassa.€ 14,– Erwachsene€ 10,– Schüler/Studenten/Senioren€ 70,– VIP-TicketFreier Eintritt bis 10 Jahre (Zählkarten müssen an der Kassa dennoch gelöst werden)Alle Preise verstehen sich als Einheitspreise = freie Platzwahl im gesamten Stadion.Alle Infos gesammelt findet ihr übrigens HIER Und als perfekte Einstimmung hier gleich noch ein paar Videos zu den beiden Clubs:Und natürlich Tore, Tore, Tooooooore...