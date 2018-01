Selbstverteidigung für Frauen in Graz

Unser modularer Selbstverteidigungskurs für Frauen geht in die nächste Runde und startet wieder am Samstag, den 3. Februar 2018!

Der Kurs besteht aus 3 Seminar-Modulen mit einer Dauer von jeweils 3 Stunden pro Modul.Die Module finden in der Regel im Abstand von 2 Wochen, jeweils am Samstag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.Das Ziel des Kurses bzw. der einzelnen Module ist es, möglichst effektive und praxistaugliche – oft auch individuell abgestimmte – Taktiken und Techniken zu erlernen und diese unter verschiedensten Bedingungen und Situationen anzuwenden.Sehr häufig auch direkt an einem Angreifer (Trainer) im Vollschutzanzug, weil damit eine einzigartige Möglichkeit zum Austesten des Erlernten geschaffen werden kann.

Termine der einzelnen Module:

Sa., 03.02.2018 – Modul 1: Offensive Selbstverteidigung mit effektiven Schlag- und Kicktechniken ( Veranstaltungsort: Twins Fitnesscenter – Lauzilgasse 21, 8020 Graz)

Sa., 17.02.2018 – Modul 2: Defensive Selbstverteidigung mit realistischen und praxistauglichen Techniken ( Veranstaltungsort: Twins Fitnesscenter – Lauzilgasse 21, 8020 Graz)

Sa., 03.03.2018 – Modul 3: Praktische Selbstverteidigung in verschiedenen Situationen (Veranstaltungsort: Wiki Sportzentrum – Ziehrerstraße 89, 8041 Graz)

Kosten:

Bei Besuch nur eines einzelnen Moduls: 40 Euro

Bei Besuch von zwei Modulen: 70 Euro (entspricht 35 Euro pro Modul)

Bei Besuch von allen drei Modulen: 90 Euro (entspricht 30 Euro pro Modul)

Dabei verzichten wir, wo immer es möglich ist, auf komplexe Techniken oder Bewegungsabläufe und konzentrieren uns auf natürliche Reflexe und intuitive (bereits vorhandene) Bewegungsmuster.Alle Infos zum Kurs, sowie Anmeldung, findest du auf unserer Website unter: http://www.kravmagagraz.at/woman/ Die Module können, auch ohne Vorkenntnisse einzeln besucht werden. Den größtmöglichen Lernerfolg erzielt man jedoch, wenn man alle Module aufeinanderfolgend absolviert.Alle Infos zum Kurs findest du auf unserer Website unter: http://www.kravmagagraz.at/woman/ Alle Termine und Anmeldung findest du auf unserer Website unter: http://www.kravmagagraz.at/seminare