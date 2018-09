sportleben Teil 3: Die Liebe zum Berg bleibt ein Leben lang

19.09.2018, 09:00 Uhr

Sein Hobby zum Beruf machen: Das ist dem passionierten Sportler Jürgen Petrzilek aus Graz gelungen.

Wer kennt das Problem nicht: Im Beruf gibts eine Stressphase nach der anderen, die Zeit wird sehr knapp und der sportliche Ausgleich kommt zu kurz. Keine Laufrunde am Abend, kein Tennismatch am Wochenende geht sich aus. Wie schön wäre es da, wenn man sein sportliches Hobby zum Beruf machen könnte.Der Grazer Jürgen Petrzilek hat sich seinen Traum vor einigen Jahren erfüllt. "Ich habe lange als Bank- und Versicherungskaufmann gearbeitet, ehe ich mich dazu entschlossen habe, Sportwissenschaften zu studieren."

Die Liebe zum Berg

Leichtsinn als Problem

Planung ist alles



Gutscheine gewinnen

Computer und Schreibtisch wurden also gegen Tourenschi und Rucksack getauscht. Heute hat er seine Affinität zum Sport in sein Berufsleben perfekt integriert, fungiert der 43-Jährige doch als Projektmanager für den Breiten- und Gesundensport beim ASKÖ Steiermark. Beruflich am Gipfel, ist er auch in seiner Freizeit sehr häufig in der Natur, vorzugsweise am Berg, zu finden."Der Berg gibt mir im Sommer und Winter wahnsinnig viel. Er stellt mich vor Herausforderungen, steht für die Freiheit, die ich in meinem Leben ab und an vermisst habe", sagt Petrzilek. Momente, in denen er dem Alltagstrubel entfliehen, wo er loslassen kann, sind ihm extrem wichtig.Das Basiswissen für das Bergwandern holte er sich im Studium."Ich bin aber auch Skitouren-Guide. Im Zuge der ganzen Ausbildungen habe ich mich sogar noch extensiver mit der Planung beschäftigt, da im Winter mehr Risikofaktoren existieren. Die Erfahrungen aus dem Winterguiding kann ich auch gut im Sommer anwenden." Erfahrung ist es auch, die auf dem Berg eine große Rolle spielt. "Heute unterschätzen aber viele Menschen die Ansprüche des Berges. Sie gehen mit schlechtem Schuhwerk los, sind körperlich in einer schlechten Verfassung, haben keine Jause und zu wenig zum Trinken dabei."Dabei ist es gerade die Planung, die vor jeder Tour, egal, wie oft man schon hochalpin unterwegs war oder nicht, zu beachten ist. "Nehmen wir an, du planst eine sechsstündige Alpintour. Es verspricht, ein heißer Sommertag zu werden. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad kannst du davon ausgehen, dass es auch am Berg warm ist. Dann musst du in der Planung berücksichtigen, früher los zu gehen, um nicht in die Mittagshitze zu kommen." Bei all seiner Liebe zum Berg: Aufgrund seines Jobs in Graz kann Petrzilek natürlich nicht jeden Tag die Höhenluft genießen.Fast von selbst versteht sich, dass er auch in der Murmetropole seine Leidenschaft zum Sport auslebt. "Letztes Jahr bin ich zum Beispiel mit dem Rad von Graz nach Rom gefahren. Ansonsten mache ich auch sehr gerne funktionelles Krafttraining."Die WOCHE und Gigasport verlosen noch zwei Mal Sportgutscheine im Wert von 150 Euro. Mitmachen ist ganz einfach und lohnt sich: Jeder Interessierte postet ein Foto, das ihn oder sie beim Sporteln zeigt, auf facebook.at/wochebewegt, auf Instagram mit dem Hashtag #wochebewegt. Das coolste Bild wird ausgewählt, der Gewinner darf sich dann über die Gutscheine freuen.